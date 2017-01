foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati UN ANNO DI SUCCESSI 10:32 - Al termine dell'incontro con Pier Silvio Berlusconi andato "benissimo", secondo fonti vicine ai due, Maria De Filippi traccia un bilancio della stagione: "Di Canale5 non sono stanca. Sono stanca di portarmi il peso di quella che vince: non ne posso più! Vorrei fare bene il mio lavoro. Ci metto tanto per farlo, non mi interessa vincere, ho l’angoscia che voi un giorno diciate “ha perso”. Questa sta diventando un'angoscia". - Al termine dell'incontro conandato "benissimo", secondo fonti vicine ai due,traccia un bilancio della stagione: "Di Canale5 non sono stanca. Sono stanca di portarminon ne posso più! Vorrei fare bene il mio lavoro. Ci metto tanto per farlo, non mi interessa vincere, ho l’angoscia che voi un giorno diciate “ha perso”. Questa sta diventando un'angoscia".

Insomma un bilancio importante nell'intervista in onda sabato a TvTalk per un anno di successi da "C'è Posta per Te" a "Italia's Got Talent" fino ad "Amici" in prima serata. Per non dimenticare "Uomini e donne".



Dopo quest'anno "Amici" ha cambiato pelle: "Per me è una piccola svolta. Nel senso che io adesso, se devo pensare ad 'Amici', lo penso così. - dice Maria - Quando ho parlato di 'Sanremino', ho parlato di 'Sanremino' perché in realtà non penso e non ho la presunzione di poter fare Sanremo".



Antonella Clerici però aveva ventilato l'ipotesi di una co-conduzione: "Lei mi ha chiamato e mi ha detto: - risponde l'autrice e conduttrice - 'Se ci sono io la mettiamo in caciara'. Antonella ha un carattere diverso dal mio. Io non riesco facilmente a mettere in caciara le cose. Sono nata seria, no? E quindi non lo so… perché poi la caciara se fa ridere ben venga, allora diventi Fiorello. Se la caciara è caciara, poi non fai il programma. E io non sono Fiorello".



Intanto sembra più concreta la strada di un "Amici Kids", questo il titolo provvisorio del programma che potrebbe chiamarsi anche "Amici Junior". Mediaset ha chiesto la possibilità di usare il marchio. Al centro i bambini alle prese con canzoni allegre e spensierate. Ancora non si sa il nome della conduttrice o del conduttore, parte della struttura di "Amici" comunque potrebbe servire per sviluppare concretamente l'idea e girare anche una puntata zero. Per ora non trapelano altre indiscrezioni.