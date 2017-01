L'attentato di Brindisi a "Quarto Grado"

foto LaPresse 14:38 - L’attentato di Brindisi è al centro della puntata di “Quarto Grado”, condotta da Salvo Sottile in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 25 maggio 2012 alle 21.10. Le indagini e i misteri sulla bomba che ha ucciso Melissa Bassi aprono la puntata del settimanale di Retequattro. - L’attentato di Brindisi è al centro della puntata di “Quarto Grado”, condotta da Salvo Sottile in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 25 maggio 2012 alle 21.10. Le indagini e i misteri sulla bomba che ha ucciso Melissa Bassi aprono la puntata del settimanale di Retequattro.

Poi le novità sull’omicidio di Yara Gambirasio, dopo le testimonianze-choc sull’ex cantiere di Mapello riportate la scorsa settimana proprio dal settimanale a cura di Siria Magri.



Nel corso della puntata Sottile, con Sabrina Scampini, torna sull’omicidio di Fabrizio Pioli, sulla scomparsa di due donne, Roberta Ragusa e Mariella Cimò, e sui misteri che ancora avvolgono la storia di Emanuela Orlandi.



In chiusura, “Quarto Grado” affronta il caso di Donatella Grosso, svanita da Pescara sedici anni fa. Un giallo che rischia di restare senza soluzione. Ospiti in studio, i genitori della giovane che chiedono alla Procura di non archiviare il caso.