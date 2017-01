Jim Parsons confessa di essere gay

foto Ap/Lapresse 14:52 - Jim Parsons, il geniale e stravagante Sheldon di "Big Bang Theory", ha confessato di essere gay. Intervistato dal "New York Times" l'attore ha infatti chiarito una volta per tutto il suo orientamento sessuale, aggiungendo inoltre di essere fidanzato da ben 10 anni. Già nel 2010, durante la premiazione degli Emmy Awards, Parsons aveva ringraziato dal palco il compagno Todd Spiewak. Ora, però, ha fatto ufficialmente coming out. , il geniale e stravagante Sheldon di "",. Intervistato dal "New York Times" l'attore ha infatti chiarito una volta per tutto il suo orientamento sessuale, aggiungendo inoltre di essere fidanzato da ben 10 anni. Già nel 2010, durante la premiazione degli Emmy Awards, Parsons aveva ringraziato dal palco il compagno. Ora, però, ha fatto ufficialmente coming out.

A dare la notizia il "New York Times", che aveva intervistato Parsons riguardo la sua partecipazione al musical "Normal Heart", in scena a Broadway. Proprio lo show, che ripercorre la vita di Ned Weeks, un attivista gay degli anni '80, è stata la molla che ha portato alla rivelazione.



"The Normal Heart ha agito a diversi livelli su di lui - scrive il giornalista Patrick Healy - Mr Parsons è gay ed ha una relazione che dura da 10 anni, lavorare insieme al gruppo sulla scena è stato come un nutrimento, ci ha dichiarato". Già da tempo, tuttavia, si vociferava della presunta omosessualità dell'attore.



Nel 2010 - durante la premiazione degli Emmy Awards - lo stesso Parsons aveva ringraziato davanti a tutti il compagno Todd Spiewak. Ora, però (dopo oltre 10 anni di relazione) la coppia è stata finalmente ufficializzata.