"Le tre rose di Eva", è boom di ascolti

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati COLPI DI SCENA 11:40 - Un'altra vittoria per "Le tre rose di Eva" che mercoledì 23 maggio ha registrato 5.258.000 spettatori con il 19,18% di share, aggiudicandosi la serata. L'ottava puntata della fiction di Canale 5 con Anna Safroncik e Roberto Farnesi ha ottenuto picchi di circa il 24% di share e di circa 6.000.000 spettatori. - Un'altra vittoria per "" che mercoledì 23 maggio ha registrato 5.258.000 spettatori con il 19,18% di share, aggiudicandosi la serata. L'ottava puntata della fiction di Canale 5 conha ottenuto picchi di circa il 24% di share e di circa 6.000.000 spettatori.

Un episodio ricco di colpi di scena, con un grave incidente che crea l'occasione per il riavvicinamento di Aurora (Safroncik) e Alessandro (Farnesi): di fronte a un pericolo incombente, la ragazza capisce quanto ancora lo ami e come non possa più vivere senza di lui. Così Edoardo (Luca Capuano) inizia a meditare la sua vendetta verso il fratello Alessandro e coinvolge nelle sue trame quasi tutta la famiglia.



Il giovane Monforte, accecato dalla rabbia, si incammina in un percorso di malvagità senza fine che lo porta a compiere atti ignobili. Ignari di quanto stia accadendo, Alessandro e Aurora continuano la loro indagine sul passato alla ricerca della verità. Gli indizi raccolti li portano in Francia.