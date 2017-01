Minka Kelly, first lady per "The Butler"

foto Ap/Lapresse 09:36 - Minka Kelly - che ha raggiunto il successo grazie al ruolo della cheerleader Lyla Garrity nella serie televisiva "Friday Night Lights" - sarà Jackie Kennedy in "The Butler", il nuovo film di Lee Daniels ("Precious", "The Paperboy"). Protagonista della pellicola il maggiordomo della Casa Bianca Eugene Allen (Forest Whitaker), che nel corso della sua lunga carriera, durata oltre trent'anni, servì ben otto Presidenti. che ha raggiunto il successo grazie al ruolo della cheerleader Lyla Garrity nella serie televisiva "" - saràin "", il nuovo film di Lee Daniels ("Precious", "The Paperboy"). Protagonista della pellicola ilEugene Allen (Forest Whitaker), che nel corso della sua lunga carriera, durata oltre trent'anni, servì ben otto Presidenti.

Nei mesi scorsi era circolato il nome di Mila Kunis, ma ora la Kelly sembra essere la super favorita per impersonare la carismatica first Lady. "The Butler" presenta uno scorcio di storia americana, raccontato dall'inedito punto di vista di Eugene Allen, il maggiordomo della Casa Bianca. Nel cast anche Oprah Winfrey, Matthew McConaughey, John Cusack e Jane Fonda.



Allen, afroamericano nipote di schiavi, venne assunto alla Casa Bianca nel 1952 come lavapiatti ma - grazie alla sua cordialità e riservatezza - fece presto carriera, fino a diventare il maggiordomo personale del Presidente. Durante i suoi trent'anni di servizio, servì ben otto presidenti e strinse la mano ai più importanti capi di Stato del mondo.