L'impiegato Phillip vince "American Idol"

Il 21enne Phillip Phillips, impiegato in una banca dei pegni e chitarrista blues dalla Georgia, ha vinto "American Idol" dopo aver battuto l'adolescente Jessica Sanchez (16 anni). Il brano con cui si è presentato è "Home" già in vetta alla classifica americana.

Lo sguardo di Phillip era incredulo quando il presentatore Ryan Seacrest ha fatto il suo nome e subito dopo ha abbracciato forte Jessica al suo fianco. Riservato e schivo fino alla fine, il televoto ha premiato il chitarrista che subito dopo ha dichiarato: "Non ho proprio idea del perché io abbia vinto. Credo che a qualcuno sia piaciuta la mia musica e quello che stavo facendo. Sono solo fortunato".



Diplomatica Jessica dietro le quinte: "Non è colpa di nessuno. Phillip ha i suoi fan e io ho i miei. Siamo due persone totalmente diverse. I nostri generi sono completamente differenti. Lui è indie, rock alternativo e io sono più R'n'B' e pop".



Durante la finalissima si sono esibiti sul palco Rihanna, Neil Diamond, Reba McEntire, Chaka Khan e John Fogarty. Oltre ai giudici Steven Tyler, con la sua band Aerosmith, e Jennifer Lopez. Colpo di scena durante lo show. C'è stata anche una proposta di matrimonio per due ex concorrenti: Ace Young e Diana DeGarmo.



E' da cinque stagioni consecutive di "American Idol" che vince un uomo. L'ultima donna a trionfare risale al 2007 ed era Jordin Spearks.