JLo, show in tv col toyboy ballerino

Cosa non si fa per amore. Se poi lei è la star più potente del mondo (lo dice "Forbes") diventa davvero tutto più facile. Perché Jennifer Lopez, dopo aver nominato coreografo del suo prossimo tour mondiale il fidanzato toyboy Casper Smart adesso vuole lanciarlo in tv. E ha deciso di girare e vendere alla televisione uno show che mostrerà il lavoro del ballerino nel corso dei suoi concerti.

Una fonte ha detto al "New York Post" che la Oxygen Television lo avrebbe già acquistato per una nuova serie da trasmettere, e che il programma si concentrerà esclusivamente sulla relazione professionale della coppia, mostrando il lavoro di Casper con gli altri ballerini nella preparazione dello spettacolare tour.



In realtà non è chiaro cosa verrà mostrato, ma una certezza c'è: Casper sarà ben vestito. Il ballerino infatti ha recentemente raccontato di aver dovuto imparare a fare più attenzione al suo look da quando frequenta Jennifer: "Ha un gran senso della moda. Mi ha rimproverato e dovrò stare più attento e pensare a come mi vesto. Non posso andare in giro in tuta o con vestiti da relax. Devo avere un aspetto curato".