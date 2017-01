Beppe Fiorello, attore in erba

foto Tgcom24 Correlati IERI E OGGI 08:37 - Ricciolino, abbracciato calorosamente dal fratello più grande Rosario, Giuseppe Fiorello era ancora un bambino ma già bucava l'obiettivo nella foto postata su Twitter. Da allora ne ha fatta di strada, diventando uno degli attori italiani più richiesti e apprezzati. Negli anni ha saputo trovare la sua strada, facendo subito dimenticare il nomignolo, "fiorellino", che gli avevano attribuito per associarlo al noto showman Fiorello. - Ricciolino, abbracciato calorosamente dal fratello più grandeera ancora un bambino ma già bucava l'obiettivo nella foto postata su. Da allora ne ha fatta di strada, diventando uno degli attori italiani più richiesti e apprezzati. Negli anni ha saputo trovare la sua strada, facendo subito dimenticare il nomignolo, "fiorellino", che gli avevano attribuito per associarlo al noto showman Fiorello.

Lavora prima Dj e poi come presentatore tv, del "Karaoke", raccogliendo l'eredità del fratello. Ma è il 1998 l'anno d'oro di Beppe. Debutta come attore sia al cinema con il film "L'ultimo capodanno" di Marco Risi sia in televisione con "Ultimo".



In seguito arrivano altri grandi successi tv come "L'uomo sbagliato" e "Salvo D'Acquisto" e nel 2011 torna ad essere protagonista al cinema con "Terraferma" di Emanuele Crialese. Insomma, la carriera ha spiccato il volo.