Mammoni e scienziati pazzi su Italia 1

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:35 - Questa estate Italia 1 non va in vacanza. Dal 27 maggio alla fine d'agosto la Rete Mediaset diretta da Luca Tiraboschi sperimenta 4 nuove produzioni e 3 serie in prima tv. Tra le novità "Archimede", "Confessione Reporter", Mammoni - Chi vuole sposare mio figlio" e "Pirati". "Grey's Anatomy", "Human target" e "Off the Map" sono le serie tv in anteprima.

“Archimede” parte il 27 maggio in prima serata ed è il programma sulla scienza che diverte. In tutto saranno 4 puntate. Al via anche “Confessione Reporter” dal 27 maggio. Dall’Afghanistan alla Libia 8 reportage in seconda serata a cura di Stella Pende, realizzati da Videonews in collaborazione con Mediafriends.



Atteso anche “Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio” dal 5 giugno in prima serata la docu-fiction su Edipo e dintorni firmata da Simona Ercolani in 6 puntate. Infine “Pirati” dall’11 luglio in prima serata 12 nuovi comici-corsari all’arrembaggio delle città italiane, previste 5 puntate.



Per gli amanti dei telefilm Italia 1 offrirà “Grey’s Anatomy”: dal 4 giugno in prima serata (fino al 6 agosto), “Human target”: dal 5 luglio in prima serata (fino al 30 agosto) e “Off the Map” dal 13 agosto in prima serata (fino 27 agosto).