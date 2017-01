"Beautiful", Hope vergine all'altare?

foto Olycom 09:25 - Deve prendere la decisione più importante della sua vita. Ma mille dubbi affollano la mente di Hope a "Beautiful", dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Canale 5. vergine all'altare. Di una cosa però è certa: difendere il suo amore dalle insidie della sorellastra Steffy che le vuole soffiare il fidanzato. - Deve prendere la decisione più importante della sua vita. Ma mille dubbi affollano la mente dia "", dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Sta per sposarsi con Liam , ma non sa se arrivareall'altare. Di una cosa però è certa: difendere il suo amore dalle insidie della sorellastra Steffy che le vuole soffiare il fidanzato.

Dopo la tanto attesa sfilata, infatti, Liam le chiede di sposarlo, con un annuncio pubblico. La figlia di Brooke però scappa via, è troppo emozionata. Ma basta poco per tornare sui suoi passi. Perché l'amore vince su tutto.



E arriva anche il momento di passare la prima notte insieme. Per l'occasione la madre, che quanto a seduzione non ha rivali, le consiglia un completino intimo sexy. Ma Hope è in ansia, perché deve riflettere sulla decisione di arrivare vergine all'altare.