"Sogno che Tiziano Ferro scriva per me"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TRA LE LACRIME

LA PREMIAZIONE

SENTIMENTO E VOCE

IL NUOVO SINGOLO "CIAO" 13:01 - Elegantissima, capelli raccolti, abiti lunghi. Amici" ma anche il premio dell'eleganza. "Però che fatica essere donna e un po' signorile! - rivela la cantante a Tgcom24 -. Ma era giusto che i fan mi vedessero in una veste nuova". La cantante a giugno andrà a New York per studiare gospel col fidanzato Luca, che un giorno spera di sposare. Il sogno? "Fare un cd con Tiziano Ferro". - Elegantissima, capelli raccolti, abiti lunghi. Alessandra Amoroso ha vinto non solo nella categoria Big di "" ma anche il premio dell'eleganza. "Però che fatica essere donna e un po' signorile! - rivela la cantante a-. Ma era giusto che i fan mi vedessero in una veste nuova". La cantante a giugno andrà a New York per studiare gospel col fidanzato Luca, che un giorno spera di sposare. Il sogno? "Fare un cd con".

Hai vinto un concerto all'Arena di Verona ma hai deciso di dividere il premio con Emma, come mai?

E' stato naturale. L'idea è nata durante le nostre esibizioni nella finalissima e ho voluto tenerla per mano anche durante la proclamazione della mia vittoria. Era giusto per far vedere la verità: ossia che tra noi non c'è alcuna rivalità e che la nostra amicizia dura, indipendentemente dall'esito del televoto.



Perché hai scelto di partecipare ad "Amici"?

Per la volontà di fare ancora musica, di sorprendere e anche di saldare delle amicizie. Ricordo ancora la prima volta che sono entrata a scuola tre anni fa e tutte le cose che ho imparato.



In cosa sei cambiata da allora?

Quando mi hanno proposto 'Immobile' la prima volta è stata durissima perché ho dovuto scavare dentro me stesse per poi sviscerare le mie emozioni legate alle parole della canzone. Ho cercato nel mio passato, nel mio stomaco per poi interpretare la canzone. E' un percorso giusto che mi ha dato tanto, ma ora vorrei veramente fare musica soul. Tiziano Ferro sarebbe perfetto, sogno di collaborare con lui. Sono pazza del suo ultimo cd 'L'amore è una cosa semplice' e del singolo 'Hai delle isole negli occhi' (canta tutto l'inciso, ndr).



Come mai hai scelto di andare in America?

Non ho mai visto quel Paese, per due mesi voglio perfezionare il mio inglese e soprattutto studiare musica gospel. Andrò in una chiesa per mischiarmi con le altre persone e cantare un po' alla 'Sister Act', film che ho amato moltissimo. Lavorerò anche nel frattempo perché di stare con le mani in mano proprio non riesco!



Lì sarai una ragazza come altre, ripiomberai nell'anonimato. Sei preparata?

Non vedo l'ora. Mi manca molto la vita di prima e ora me la riprendo un po'.



Andrai sola a New York?

No con il mio fidanzato e poi mi raggiungerà la mia famiglia.



Qual è il segreto del rapporto con Luca che ormai dura da anni?

E' un rapporto mai banale, lavoriamo assieme e questa è una grande fortuna. Non ci facciamo mancare nulla dalle piccole sorprese alle cenette romantiche. Siamo molto complici e condividiamo molto tempo assieme. Siamo giovani ma confesso che di tanto in tanto sogno di portarlo all'altare. Ci tengo a tenere riservata questa storia, circolano pochissime foto di noi due assieme.



Alessandra ha pubblicato l'album “Ancora di più – Cinque passi in più”, che contiene 3 nuovi brani ("Ciao", "Ancora di più" e "La volta buona") prodotti e arrangiati dal maestro Celso Valli e i 5 inediti estratti da “Cinque passi in più” uscito lo scorso dicembre.

Andrea Conti