Dal 23 maggio Retequattro torna a proporre la grande storia in prime-time, con la nuova serie di "Apocalypse: il grande racconto della storia". A condurre il programma Giuseppe Cruciani, autore del programma radiofonico "La Zanzara", che affronta una nuova sfida: la prima serata televisiva in veste di commentatore di fatti storici di rilievo.

L’evento che segna l’apertura del ciclo è “Il corpo del Duce”, durissimo documentario coprodotto da Cinecittà Luce e Retequattro tratto dall’omonimo saggio di Sergio Luzzatto.



Con immagini mai viste in tv e commentate schiettamente da Cruciani, il film diretto da Fabrizio Laurenzi apre una riflessione sul valore simbolico e politico del corpo di Benito Mussolini: da vivo, nell’esercizio del suo potere, e da morto, con la profanazione del suo cadavere e, in seguito, le travagliate vicende del trafugamento della sua salma.



“Il corpo del Duce” mostra le sequenze crude della salma di Mussolini e le ultime immagini fotografiche esistenti: scattate nella Questura di Milano il 14 agosto del ’46, sono state inserite in un faldone riservato del Ministero degli Interni e sono rimaste top secret per oltre mezzo secolo.



Nelle due puntate successive di “Apocalypse: il grande racconto della storia”, in onda sempre il mercoledì in prima serata su Retequattro, attraverso straordinari documentari a colori si ripercorrerà la drammatica ascesa al potere di Hitler e l’intera vicenda della Seconda Guerra Mondiale.