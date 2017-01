Britney Spears bocciata a "X Factor"

foto Ap/Lapresse Correlati BACI HOT 11:07 - Britney Spears non vede l'ora di iniziare il suo lavoro di giudice a "X Factor", al fianco di Demi Lovato, Simon Cowell e L.A. Reid. Una nuova sfida per l'ex lolita del pop, che si è però attirata le antipatie di una parte della stampa. "Britney è ben consapevole di che cosa hanno detto i critici su di lei - ha rivelato una fonte a "RadarOnline" - Ma è ansiosa di dimostrare a tutti che non è la bionda svampita che credono". non vede l'ora di iniziare il suo lavoro di giudice a "", al fianco di Demi Lovato, Simon Cowell e L.A. Reid. Una nuova sfida per l'ex lolita del pop, chedi una parte. "Britney è ben consapevole di che cosa hanno detto i critici su di lei - ha rivelato una fonte a "RadarOnline" - Ma è ansiosa di dimostrare a tutti cheche credono".

"Britney ha fatto un sacco di domande sul format e chiede spesso consiglio a Simon (Cowell ndr.) su come possa essere il miglior giudice possibile - ha continuato la fonte - E' molto eccitata perchè il pubblico la vedrà in una veste inedita. I commenti negativi non la buttano giù, anzi la spingono a dimostrare a tutti quelli la criticano che si sbagliano di grosso".



Se non ha conquistato il cuore dei critici, di certo la Spears ha convito la produzione di "X Factor" USA. In particolare Simon Cowell, ideatore del format, che aveva esplicitamente dichiarato di volerla a tutti i costi. Un sogno che si è avverato a caro prezzo però: per averla il talent ha infatti dovuto sborsato l'incredibile cifra di 15 milioni di dollari.