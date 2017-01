Panicucci: "Vorrei recitare in una fiction"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati REGINA DELLA MATTINA 09:46 - Federica Panicucci traccia un bilancio della sua stagione televisiva a Tv Sorrisi e Canzoni. E il prossimo anno ci sarà ancora "Domenica Cinque"? "Non dipende solo da me. ma posso azzardare un: 'Sì, ci sarò'. - spiega - Di certo ripartiremo a settembre con 'Mattino Cinque'". Tra i progetti futuri non le spiacerebbe una collaborazione con Maria De Filippi e recitare in una fiction, dopo l'esordio nel 1988 al cinema con "Laura non c'è". traccia un bilancio della sua stagione televisiva a Tv Sorrisi e Canzoni. E il prossimo anno ci sarà ancora ""? "Non dipende solo da me. ma posso azzardare un: 'Sì, ci sarò'. - spiega - Di certo ripartiremo a settembre con 'Mattino Cinque'". Tra i progetti futuri non le spiacerebbe una collaborazione cone recitare in una fiction, dopo l'esordio nel 1988 al cinema con "".

La conduttrice fa anche una riflessione a tutto tondo sulla carriera, con occasioni mancate: "Qualche treno l'ho mancato per poco, però posso dire che 'Mattino Cinque' è un Frecciarossa".



E nel passato: "A volte ho abbracciato progetto che sapevo non avrebbero funzionato. Ma l'ho sempre fatto per amore del lavoro. Il nostro è un mestiere non facile. Oggi ci sei, domani non vai più di moda".



Quando era piccolina Federica aveva un mito: Raffaella Carrà. E oggi? Parteciperebbe a Sanremo? "Mi accontento di guardarlo dal divano. Mi piacerebbe lavorare con Maria De Filippi e, perché no, anche recitare in una fiction".