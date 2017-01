Carrie tra prima cotta e amiche

foto Da video Correlati PRIME FOTO DAL TRAILER 16:33 - Sullo sfondo ci sono sempre i grattacieli di New York, non poteva mancare lo shopping, le amiche e - naturalmente - l'amore. Con tanto di prima cotta. Arriva il trailer ufficiale della nuova serie tv (andrà in onda in autunno sul canale americano CW) "I diari di Carrie", prequel di "Sex And The City". Sarah Jessica Parker e veste i panni Carrie Bradshaw ai tempi del liceo. - Sullo sfondo ci sono sempre i grattacieli di New York, non poteva mancare lo shopping, le amiche e - naturalmente - l'amore. Con tanto di prima cotta. Arriva il trailer ufficiale della nuova serie tv (andrà in onda in autunno sul canale americano CW) "", prequel di "". AnnaSophia Robb "sostituisce" infattie veste i panniai tempi del liceo.

L'obiettivo del telefim - tratto dal libro di Candace Bushnell, creatrice di "Sex And The City" - è quello di raccontare una Carrie inedita. Ovvero tutto quello che ha vissuto prima dell'arrivo di Mr Big e di conoscere le amiche del cuore Miranda, Samantha e Charlotte.



Dai primi passi verso la carriera di scrittrice fino al primo taxi a Manhattan. Un diario segreto in cui la protagonista, siamo negli anni Ottanta e vive nel Midwest, parla della cotta per Sebastian Kydd e dello scontro con la rivale Donna LaDonna. Un passo indietro nel tempo, dunque, in cui non mancheranno colpi di scena.