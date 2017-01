Alessia ristruttura case in giro per l'Italia

foto Mirta Lispi 09:46 - Ci siamo. Finalmente è partito da Roma il pullman di "Extreme Makeover Home Edition Italia". La versione italiana del fortunato programma americano arriverà infatti su Canale 5 il in autunno, condotta da Alessia Marcuzzi. Sul bus, insieme alla conduttrice, che avrà il ruolo di "team leader" viaggeranno gli altri componenti del gruppo dei lavori a cui spetterà il compito di ristrutturare le case di famiglie meritevoli. - Ci siamo. Finalmente è partito daildi "". La versione italiana del fortunato programma americano arriverà infatti suil in autunno, condotta da. Sul bus, insieme alla conduttrice, che avrà il ruolo di "team leader" viaggeranno gli altri componenti del gruppo dei lavori a cui spetterà il compito di ristrutturare le case di famiglie meritevoli.

Il team è composto da Luca Bortolotto, architetto, Gianni Trisciuzzi, interior designer, Luca Pirani, garden designer, e Lilly De Leo, direttore dei lavori. Ancora top secret i nomi delle città e delle famiglie che riceveranno la visita di Alessia Marcuzzi e del pullman di Extreme Makeover Home Edition, per non rovinare loro la sorpresa. L'avventura di questo format (della library di Endemol) prodotto da MadDoll è iniziata il 3 dicembre 2003 negli Stati Uniti sul canale Abc.



La versione americana del programma, di cui ne sono andate in onda nove edizioni, per un totale di oltre 200 episodi, tutti condotti da Ty Pennington, ha fatto il giro del mondo, conquistando non solo il pubblico (è stato uno dei più grandi successi di Abc di sempre), ma anche molti personaggi noti. In questi anni, infatti, diverse "special guest" hanno preso parte a un episodio di EMHE, tra cui Michelle Obama. La moglie del presidente americano ha partecipato a una puntata dell'ultima stagione, la nona, segnalando in prima persona alla trasmissione la veterena Barbara Marshall che, nella Carolina del Nord, aveva fondato, contando solo sulle proprie risorse, la Jubilee House, una casa di accoglienza per altre veterane senza dimora.



L'Italia è l'ottavo paese – dopo Spagna, Brasile, Norvegia, Albania, Turchia, Singapore e Filippine – a riadattare il format. La versione italiana di "Extreme Makeover Home Edition" è firmata da Fabio Pastrello (capo progetto), Totò Coppolino, Emiliano Ereddia e Laura Gamberini. L’impostazione registica è di Giorgio Romano con Alessio Pollacci. La regia è di Alessio Pollacci.