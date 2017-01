Will Smith ritorna il "Principe di Bel-Air"

foto Getty Correlati OPERAZIONE AMARCORD

Will Smith è consapevole di aver raggiunto la fama mondiale soprattutto grazie alla sit-com degli anni '90 "Willy, il principe di Bel-Air", che lo vedeva protagonista. Per omaggiare il suo personaggio televisvo (un adolescente del ghetto catapultato nell'alta società) l'attore, ospite al "The Graham Norton Show", ha improvvisato in studio l'inconfondibile sigla della serie, tenendo il tempo a ritmo di rap e coinvolgendo tutto il pubblico.

Una parentesi nostalgica per Smith che, dopo il debutto televisivo, ha dedicato la sua vita al grande schermo: "In ogni Paese del mondo questa è la cosa per cui sono più famoso. Non importa quanti film io abbia fatto, per tutti sono quello del Principe di Bel-Air". Una performance impreziosita dall'accompagnatore d'eccezione alla tastiera: Gary Barlow dei Take That.



"E' divertente che così tante persone riconoscano il tema della canzone - ammette l'attore - C'è qualcosa nella tv che mi piace. La gente si affeziona a te in maniera davvero forte".



Un rapporto intenso con i fan, quindi, mentre oscilla tra amore e odio il legame con la stampa. Ad un reporter è infatti costato caro l'eccesso di trasporto per l'attore che lo ha schiaffeggiato - delicatamente - perchè avrebbe tentato di baciarlo sulla bocca. Teatro dell'evento il red carpet della presentazione a Mosca del terzo episodio di "Men in Black". Il 'molestatore' è l'ucraino Vitalii Sediuk, che aveva già infastidito a settembre a Venezia Madonna, donandole un (non apprezzato) mazzo di ortensie viola.