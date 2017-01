Donelli: "Fantastico triplete di Maria De Filippi"

"Dopo C'e' posta per te e Italia's Got Talent, infatti, anche Amici ha regalato a Canale 5 una sequenza da primato, permettendo alla Rete di consolidare ulteriormente la leadership sul target commerciale 15-64 anni e aumentare il vantaggio, ormai abissale, rispetto agli altri attori della scena televisiva nazionale".



"Una volta di piu la tv generalista ha dimostrato la sua forza in un contesto di frammentazione d'ascolti, - conclude il direttore - che sottolinea vieppiù la straordinaria performance di Maria. Alla quale va il sentito grazie di tutti noi di Canale 5, con l'arrivederci a settembre per la nuova edizione di C'e posta per te".