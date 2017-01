Maria De Filippi e la lettera per Melissa

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati ALESSANDRA VINCE "AMICI" 10:26 - Maria De Filippi ha aperto "Amici" sul palco assieme ai finalisti Marco, Alessandra, Annalisa ed Emma leggendo una lettera intensa e commovente dedicata a Melissa, la ragazzina di 16 anni che ha perso la vita in un attentato a Brindisi davanti alla sua scuola. ha aperto "" sul palco assieme ai finalistiedleggendo una lettera intensa e commovente dedicata a, la ragazzina di 16 anni che ha perso la vita in un attentato a Brindisi davanti alla sua scuola.

"Un uomo e una donna si innamorano, si sposano. - ha detto la conduttrice e autrice -. Lui fa il piastrellista, lei la casalinga. Vogliono vivere una vita normale e hanno il diritto di viverla. Una vita in cui i progetti non devono essere illusioni, sogni spezzati, perchè faticano tanto per realizzarli e quello che chiedono è solo la normalità, la vita, un lavoro e una figlia. Nasce una bambina, è il giorno del battesimo, la chiamano Melissa. La cullano, le raccontano le favole, le cantano la ninna nanna, la proteggono, la amano. Lei cresce. E anche lei ha una vita normale. M'immagino avrà avuto i suoi amici, le sue amiche, i compiti di scuola, i sabati di sera, i primi baci, i suoi idoli, i suoi progetti e i suoi sogni. Vuole diventare stilista ed è per questo che tutte le mattine prende lo stesso autobus che da Mesagne la porta a Brindisi. Anche questa mattina Melissa ha preso quell'autobus. M'immagino sia scesa con il suo zaino, diretta verso la scuola, magari pensando all'interrogazione che doveva affrontare o al compito in classe. Pensieri normali di una ragazza normale, come loro quattro, come voi, che avete diritto di vivere la normalità della vita, che altro non è che la vita. Melissa non c'è più e Veronica sta lottando per sopravvivere. La domanda è, contro chi? Chi può arrivare al punto di non capire quanto è importante Melissa e la sua vita normale. Questa trasmissione è per lei e per tutti voi che non chiedete altro che il diritto di vivere normalmente".