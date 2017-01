Alessandra è la regina dei Big di "Amici"

ha battutoal televoto col 52% delle preferenze e ha vinto "". Terzoe quartache condei Giovani ha vinto il Premio della critica. Alessandra ha vinto un concerto all'Arena di Verona e dividerà il palco con Emma. "A giugno vado a New York per due mesi", ha detto la Amoroso. Assenteche non ha ballato per evitare i fischi, al suo postoche l'ha imitata.

Marco Carta inaugura la serata scegliendo di sfidare Annalisa. Il cantante inizia per primo perché ultimo nella classifica dei giornalisti. I due presentano i loro successi daNon mancano le cover:" per Carta edi Annie Lennox per Annalisa che alla fine perde al televoto col 49%. Marco poi fa il nome di Emma. Si scontrano così il vincitore di Sanremo 2009 e quella di Sanremo 2012. Carta non ce la fa, viene eliminato da Emma che vince col 52%. "Mi scuso con voi se qualche volta", dice Marco rivolgendosi al pubblico.Infine la grande sfida tra Alessandra Amoroso ed Emma. Due stili diversi: unae l'altra. La prima vince con il 52% dei voti. Alla vincitrice va in premioofferto da Tezenis. Ma a sorpresa Alessandra ed Emma decidono, durante le esibizioni, di fare assieme quel concerto. "Sono felice perché avete accettato di tornare subito ad Amici - spiega Maria De Filippi al termine dello show rivolgendosi alle due finaliste -. Avete venduto tanti dischi e non era scontato il vostro sì, perché generalmente poi chi ha successo dimentica da dove è venuto".Assegnati tre contratti discografici aAl termine della finale i quattro finalisti Big si confessano tra felicità e qualche riflessione. Alessandra, ancora frastornata, rivela di sentirsi emozionata come quando ha vinto "Amici" tre anni prima. La cantante andràa studiare dal 20 giugno e lavorerà in un negozio di succhi di frutta. Emma si dice pronta al tour e: "Sono altri a quanto pare che hanno turbamenti. Annalisa incredula ancora: "Non mi aspettavo di farcela e comunque in ogni caso in finale avevo indovinato il mio quarto posto va benissimo così". Infine Marco Carta pronto per un nuovo percorso e il tour estivo/invernale Marco Carta, favorito alla vigilia e fortissimo al televoto.La finale di "Amici" del 19 maggio totalizzanonostante la partita di Champions League tra Bayern e Chelsea seguita da 6.173.000 telespettatori con il 26.01% di share.