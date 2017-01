Gerardo vince la categoria Giovani di "Amici"

foto Ufficio stampa 12:18 - Gerardo è il vincitore della categoria Giovani di "Amici". Il cantante batte Ottavio, si aggiudica un contratto discografico e 100mila euro. Tra i Big Antonino eliminato al televoto. Vanno dritti alla finalissima Alessandra, Emma, Marco e Annalisa. Fischi e buu per Belen da tutta l'Arena di Verona. - Gerardo è il vincitore della categoria Giovani di "Amici". Il cantante batte Ottavio, si aggiudica un contratto discografico e 100mila euro. Tra i Big Antonino eliminato al televoto. Vanno dritti alla finalissima Alessandra, Emma, Marco e Annalisa. Fischi e buu per Belen da tutta l'Arena di Verona.

Sono i Big ad aprire la prima finale di "Amici" con Marco in versione romantica ("Meravigliosa creatura"), Emma a tutto rock ("America"), Annalisa raffinata in "It's Oh So Quiet", Antonino con "I won't let you go" e infine Alessandra Amoroso in "If You Don't Know Me By Now". La giuria tecnica offre la possibilità a Emma, Alessandra e Annalisa di ricantare un altro brano per poi scegliere Alessandra da mandare in finalissima.



Il secondo round di esibizioni - dettato dal televoto - premia Marco al primo posto, Emma, Annalisa e ultimo Antonino che esce dallo show con un filo di commozione. Il cantante ringrazia Maria De Filippi per l'occasione che gli ha dato e l'orchestra che per la prima volta ha suonato con lui.



I Giovani si esibiscono nei duetti: Carlo con Alex Britti in "Oggi sono io", Gerardo con Vecchioni in "Chiamami ancora amore" e infine Ottavio assieme a Francesco Renga in "Angelo". Secondo la valutazione della giuria tecnica il meno votato è Ottavio che per primo sceglie chi sfidare e indica Carlo che perde con il 49% dei voti. La sfida tra Ottavio e Gerardo si conclude con la vittoria del secondo che trionfa nella categoria Giovani.



L'Arena di Verona ha ricoperto di fischi e buu l'ingresso di Belen che è tornata a ballare più sensuale che mai con magliettina aderente e pantaloncini di jeans a scoprire le lunghe gambe. Molti gli incontri "ravvicinati" con Stefano.



Durante la serata assegnati due contratti di lavoro nella categoria Ballo a José (English National Ballet) e Nunzio (River North Dance Chicago), oltre a quello vinto da Francesca Dugarte (seconda classificata dietro Giuseppe Giofrè) ingaggiata come ballerina solista da Ana Noya alla Victor Ullate Comunidad de Madrid. Giuseppe ha vinto una borsa di lavoro di sei mesi presso Millenium Dance Company.

Andrea Conti