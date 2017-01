Snooki e la vita tra i "gorilla" da spiaggia

foto Twitter Correlati SCATTI PRIVATI 11:50 - Nuova fatica letteraria per Snooki che, dopo "A Shore Thing" e "Confessions of a Guidette", chiude (forse) la trilogia con "Gorilla Beach". Protagonista del libro Giovanna "Gia" Spumante, un'esuberante italoamericana che vive in New Jersey. La piccoletta del "Jersey Shore" - in dolce attesa del primo figlio - continua così la sua scalata nel mondo dello spettacolo, smarcandosi sempre di più dal personaggio che l'ha lanciata. - Nuovaperche, dopo "A Shore Thing" e "Confessions of a Guidette", chiude (forse) la trilogia con". Protagonista del libro Giovanna "Gia" Spumante, un'esuberante italoamericana che vive in New Jersey. La piccoletta del "Jersey Shore" - in dolce attesa del primo figlio - continua così la sua scalata nel mondo dello spettacolo, smarcandosi sempre di più dal personaggio che l'ha lanciata.

Snooki ha saputo sfruttare al massimo i suoi "15 minuti di celebrità" del reality. Dopo essere diventata la star dello show grazie agli abiti appariscenti e forme procaci, la tamarra ha infatti iniziato ad esplorare con successo altri mondi al di fuori del piccolo schermo.



In pochi anni ha creato una linea di moda, una di profumi ed è inoltre proprietaria di un sito internet dove si possono acquistare tutti gli accessori che indossa. Una vera gallina dalle uova d'oro insomma, tanto che i produttori del "Jersey Shore" l'hanno scelta come protagonista di uno spin-off dello show, che seguirà da vicino la sua gravidanza. Niente male per una ragazza dei bassifondi.