"Amici" i cantanti Big e Giovani pronti alle sfide

TUTTO PRONTO ALL'ARENA 11:47 - I cantanti Amici" si sfidano come gladiatori all'Arena di Verona il 18 e il 19 maggio, in prima serata su Canale 5. La semifinale del 18 vede Carlo Alberto, Gerardo e Ottavio in sfida per aggiudicarsi il premio da 100mila euro. I Big (Marco, Annalisa, Emma, Alessandra e Antonino) da cinque passano a quattro dritti per la finalissima del 19. I lettori di Tgcom24 incoronano Carlo (47% delle preferenze) e Marco Carta (41%). - I cantanti Big Giovani di "" si sfidano come gladiatori all'Arena di Verona il 18 e il 19 maggio, in prima serata su Canale 5. La semifinale del 18 vedein sfida per aggiudicarsi il premio da. I Big () da cinque passano a quattro dritti per la finalissima del 19. Iincoronano Carlo (47% delle preferenze) e Marco Carta (41%).

Maria De Filippi conduce le due serate all'insegna della musica e degli ospiti a sorpresa. Nel corso della semifinale del 18 maggio la showgirl argentina Belen Rodriguez torna a ballare accanto ai professionisti di "Amici", mentre ad Enrico Brignano è affidato lo spazio comico. Sabato 19 maggio i Modà salgono sul palco con Pau Donés, leader degli JarabeDePalo, che canta in duetto "Come Un Pittore".



I Giovani che si scontreranno sono Ottavio De Stefano, Carlo Alberto Di Micco e Gerardo Pulli. E' il pubblico da casa tramite il televoto (SMS al 477.00.00 o chiamata da rete fissa al 894.100) a decidere chi di loro si aggiudicherà la vittoria che consiste in un premio di 100 mila euro. Mentre sarà assegnato da una giuria di giornalisti ed esperti del settore presenti a Verona il Premio della Critica. I lettori di Tgcom24 con il 47% delle preferenze incorona Carlo, Gerardo è secondo con il 38% e fanalino di coda Ottavio con il 15% dei voti.



Semifinale per Alessandra Amoroso, Annalisa Scarrone, Antonino Spadaccino, Emma Marrone e Marco Carta. Quattro di loro passano alla finalissima del 19 maggio. Il vincitore avrà l'opportunità di potersi esibire in un grande concerto sempre all'Arena di Verona. I lettori di Tgcom24 hanno premiato Marco Carta con il 41% delle preferenze. Seguono Alessandra Amoroso (28%), Emma (14%), Annalisa (10%) e infine Antonino (7%)

