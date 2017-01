Russel Brand: "Amo ancora Katy Perry"

foto Da video 11:47 - Russell Brand ammette di amare ancora l'ormai ex moglie Katy Perry, nonostante la separazione. In un'intervista al talk-show di Ellen DeGeneres (che andrà in onda oggi in America), Russell ha infatti dichiarato: "Io l'amo ancora", ma ha poi precisato "come essere umano". Nonostante i rapporti tra i due si siano incrinati Russell si rifiuta infatti di parlarne male, perchè ammette di aver vissuto con lei un periodo stupendo. ammette di amare ancora l'ormai ex moglie, nonostante la separazione. In un'intervista al talk-show di Ellen DeGeneres (che andrà in onda oggi in America), Russell ha infatti dichiarato: "", ma ha poi precisato "come essere umano". Nonostante i rapporti tra i due si siano incrinati Russell si rifiuta infatti di parlarne male, perchè ammette di aver vissuto con lei un periodo stupendo.

"A volte quando sei in una relazione c'è qualcosa che non funziona. Questo non vuol dire che rimpiango qualcosa, assolutamente - ha continuato l'attore - Sono stato davvero felice sposato con lei. E' meravigliosa come essere umano, ho solo amore e positività nei suoi confronti".



Russel Brand e Katy Perry si sono rivisti l'ultima volta a febbraio per formulare l'accordo, mentre il divorzio dovrebbe essere formalizzato in via definitiva intorno al mese di luglio.