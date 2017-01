Indagini aperte a Quarto grado

foto Ufficio Stampa Mediaset 18:52 - Nuovo appuntamento con il programma Quarto Grado, condotto in diretta dal centro Palatino di Roma da Salvo Sottile, in onda su Retequattro venerdì 18 maggio 2012 alle 21.10. - Nuovo appuntamento con il programma Quarto Grado, condotto in diretta dal centro Palatino di Roma da Salvo Sottile, in onda su Retequattro venerdì 18 maggio 2012 alle 21.10.

Dopo l’arresto di Rosina Napoli per l’omicidio di Fabrizio Pioli, il settimanale a cura di Siria Magri affronta il caso del “delitto d’onore” di Gioia Tauro.



Un’intera famiglia è finita in manette: l’accusa è quella di aver progettato ed eseguito l’assassinio dell’amante di Simona Napoli, sposata e madre di un bambino. Proprio lei non aveva esitato a denunciare i parenti per la scomparsa del giovane elettrauto del quale si era innamorata e con cui, lasciato il marito, voleva costruire un futuro.



Nel corso della puntata Sottile, con Sabrina Scampini, continua a indagare sull’omicidio di Yara Gambirasio. Le telecamere di Quarto Grado sono tornate nell’ex cantiere di Mapello (ora è un centro commerciale) e hanno raccolto diverse testimonianze sugli strani movimento notturni tra quei cancelli all’epoca del delitto.



Nel corso della puntata si parlerà anche della ripresa delle ricerche di Roberta Ragusa, dei tanti dubbi sulla morte di Roberto Straccia e, a quasi 30 anni dalla scomparsa, dei misteri che ancora avvolgono il caso di Emanuela Orlandi dopo la riapertura della tomba del boss Enrico De Pedis.