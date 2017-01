Antonio: "Francesco, Teresanna mente"

foto Da video Correlati "MA NOI SIAMO FELICI" 10:13 - Da Teresanna si sente preso in giro e ha il dubbio che la storia si possa ripetere con Francesco. Per questo Antonio, l'ex corteggiatore di "Uomini e Donne" che la ragazza napoletana scelse l'hanno scorso, cerca in tutti i modi di mettere in guardia il tronista. E dalle pagine di "Visto" gli lancia l'ennesimo messaggio: "Non ti fidare, prima della scelta ho cercato di metterlo in guardia, secondo me lei non è innamorata di lui". - Dasi sente preso in giro e ha il dubbio che la storia si possa ripetere con. Per questo, l'ex corteggiatore di "" che la ragazza napoletana scelse l'hanno scorso, cerca in tutti i modi di mettere in guardia il tronista. E dalle pagine di "" gli lancia l'ennesimo messaggio: "Non ti fidare, prima della scelta ho cercato di metterlo in guardia, secondo me lei non è innamorata di lui".

"Le parole di Teresanna - sottolinea Antonio - sono uguali a quelle che pronunciò un anno fa su di me. Ho voluto parlare con Francesco prima di Pasqua, perché volevo che sapesse la mia verità. Gli ho raccontato che a me lei diceva che lui non gli aveva trasmesso nulla e che ci siamo visti fino a poche ore prima che lei tornasse in studio a corteggiarlo. Ma l'unica preoccupazione di Francesco era capire se io e Teresanna ci fossimo visti nel periodo in cui lei lo corteggiava, ma non è stato così".



Poi dedica alla ex una stoccata: "Poteva godersi il suo momento rispettando però il nostro passato, così non la stimo più".