Franco Califano: "I film sexy? Non mi eccitano"

foto Olycom Correlati LE NOVITA' DAL SET 15:26 - Su Canale 5 venerdì 18 maggio alle 23.45 nuovo appuntamento con "Supercinema". Intervista-verità a Franco Califano: "I miei film preferiti? 'Il Padrino' e 'C'era una volta in America'. Ma il personaggio che adoro è Topolino. I film sexy? Non mi eccitano. Si vede che recitano!".

E ancora: le feste più esclusive e le follie delle star alla 65ma edizione del Festival di Cannes, appena cominciata.



E per finire, in occasione del 50esimo anniversario dalla morte di Marilyn Monroe e della prossima uscita del film “Marilyn”, “Supercinema” intervista in esclusiva Silvano Campeggi. Il noto pittore, autore di oltre 3000 manifesti cinematografici, incontrò la diva all’apice della sua carriera: “Andai a Hollywood per fare un ritratto a Marylin per il poster de “Il principe e la ballerina” – ricorda Campeggi – lei arrivò, bellissima, e mi chiese subito "Maestro, devo spogliarmi?". Da allora non ho più smesso di dipingere il suo volto”.



"Supercinema" è il rotocalco d’informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l’Anica.