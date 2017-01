Carlo, Gerardo e Ottavio verso Verona

Il percorso artistico ed umano di Carlo Alberto, Gerardo e Ottavio è stato ricco di colpi di scena, scontri con i professori ma anche di tanta musica. Carlo si è sempre distinto per il carattere deciso e diretto. E' un ragazzo che di certo le cose non le manda a dire e spesso si è trovato al centro di discussioni all'interno della scuola di Canale 5.



Tanto determinato come persona, tanto emotivo e fragile durante l'esecuzione dei brani. Non a caso in una delle puntate del serale ha avuto uno sbalzo di pressione per l'emozione della sfida diretta. La capacità indiscussa di Carlo, nonostante la giovanissima età (ha 18 anni), è quella di saper interpretare col cuore ciò che sta cantando.



Gerardo a volte è defilato, altre volte parla con convinzione portando avanti le sue idee. Ne sa qualcosa Grazia Di Michele che ha avuto spesso, durante il pomeridiano di "Amici", scontri accesi con l'allievo. Memorabile le forme di protesta di Gerardo quando si è sdraiato per terra stufo delle parole di Grazia. E' stato anche ripreso con provvedimenti disciplinari per aver fumato dentro la scuola e per i suoi ritardi. Burrascosa la storia d'amore con Valeria.



Mara Maionchi punta molto su Gerardo e vuole produrre un suo album. "Ha una bella scrittura e mi piace come si esprime", ha detto. Gerardo ha presentato durante il serale il nuovo inedito "Sei", interessante per arrangiamento e testo. Una caratteristica del giovane cantautore? Mette sempre le mani in tasca quando canta.



Infine Ottavio, il "crooner" della scuola. Sicuro sul palco, sguardo dritto e interprete specializzato delle cover americane degli anni 50 che hanno fatto la storia di Frank Sinatra ma non disdegna autori più recenti come Michael Bublé. Ottavio ha sempre detto che la sicurezza sul palco in realtà è un tentativo di mascherare la sua timidezza. Ha rischiato diverse volte di uscire dalla scuola dopo le sfide dirette ma al televoto è sempre uscito vincitore.



Sul palco del 18 e del 19 maggio la Grande Orchestra diretta dal Maestro Peppe Vessicchio e le performance del corpo di ballo guidato da Daniel Ezralow. La showgirl argentina Belen Rodriguez tornerà a ballare accanto ai professionisti di "Amici", mentre ad Enrico Brignano è affidato lo spazio comico della serata.



Sarà assegnato da una giuria di giornalisti presenti a Verona il Premio della Critica.



Sabato 19 maggio i Modà saranno ospiti della finalissima. Sul palco con la band salirà anche Pau Donés, leader degli JarabeDePalo, che canta in duetto nell’ultimo singolo dei Modà, "Come Un Pittore".

Andrea Conti