Jennifer Lopez lascia il talent "American Idol"

foto Vogue Usa Correlati SEXY BIKINI PER "VOGUE"

SCOLLATURA VERTIGINOSA 10:45 - Il talent "American Idol" è servito a rilanciare la sua carriera, ma dopo due anni Jennifer Lopez ha deciso di dire basta. Troppi impegni, così la popstar non sarà più giudice. Intanto "Forbes" l'ha eletta star più influente del mondo, sopra Lady Gaga. D'altronde per JLo è davvero un periodo d'oro, l'ultimo disco è andato bene e la relazione con il toyboy Casper Smart va a gonfie vele. E per festeggiare si regala un servizio bollente su "Vogue". - Il talent "" è servito a rilanciare la sua carriera, ma dopo due anniha deciso di dire basta. Troppi impegni, così la popstar non sarà più giudice. Intanto "" l'ha eletta star più influente del mondo, sopra Lady Gaga. D'altronde per JLo è davvero un periodo d'oro, l'ultimo disco è andato bene e la relazione con il toyboyva a gonfie vele. E per festeggiare si regala un servizio bollente su "".

"Questo è il mio secondo anno - ha detto al talk show di Ellen DeGeneres - non so se farò il giudice anche per il terzo anno. Voglio fare anche altre cose e poi ci sono i miei bambini, sono sempre più occupata, quest'anno vanno a scuola...".



Insomma, quello di Jennifer sembra un vero proprio passo indietro, nei giorni in cui è stata eletta donna più potente del mondo dopo aver guadagnato 52 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi. Un balzo rispetto a quando solo pochi anni fa la star era sembrata sulla strada di un declino dal quale non poteva riprendersi. Nel 2010 è però approdata ad "American Idol" in qualità di giudice, una chance che le ha permesso di ricostruire la carriera. E che invece adesso sembra pronta a tradire.