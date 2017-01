Roberto Farnesi: "Ora voglio una famiglia"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SEX SYMBOL DELLA TV 09:44 - Ha deciso di mettere la testa a posto, così Roberto Farnesi, protagonista de "Le tre rose di Eva" (la fiction in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5) confessa di sognare una famiglia. "Voglio dare una svolta alla mia vita - racconta l'attore al settimanale 'Nuovo' - a 42 anni suonati voglio appendere al chiodo il mio doppiopetto blu da playboy. Ho un grande desiderio di paternità e mi sto allenando con i miei adorati nipotini". - Ha deciso di mettere la testa a posto, così, protagonista de "" (la fiction in onda ogni mercoledì in prima serata su) confessa di sognare una famiglia. "Voglio dare una svolta alla mia vita - racconta l'attore al settimanale '' - a 42 anni suonati voglio appendere al chiodo il mio doppiopetto blu da playboy. Ho un grande desiderio di paternità e mi sto allenando con i miei adorati nipotini".

Nella fiction Roberto veste i panni di Alessandro Monforte, un produttore di vino, mentre nella vita ha appena aperto un ristorante. Il "Richard Gere di Pisa" è uno dei sex symbol più amati della tv, ma ha finalmente deciso di diventare papà.



"La donna dei sogni? Se dicessi che la bellezza non conta sarei ipocrita, ma la donna che diventerà la madre dei miei figli deve essere onesta e intelligente. Comunque non sposerei mai un'attrice". Neanche Anna Safroncik (compagna sul set)? "E' davvero bella, difficile non innamorarsi di lei, ma tra noi non è successo niente che sia andato oltre la fiction".