Ilenia: "Frequento il mio Rudolf"

foto Visto Correlati CHE DOCCIA SEXY! 10:50 - In fondo era tutto previsto. Dopo l'uscita dalla Casa del "Grande Fratello 12" Ilenia e Rudolf hanno cominciato a frequentarsi e addirittura sono stati pizzicati in vacanza insieme all'Isola d'Elba. Di più. La bella ex gieffina a "Visto" racconta: "Siamo due persone riservate e quindi non andremo a sbandierare ai quattro venti quello che c'è tra noi: dovrete accontentarvi di sapere che ci stiamo frequentando e che ci divertiamo un sacco". - In fondo era tutto previsto. Dopo l'uscita dalla Casa del "hanno cominciato a frequentarsi e addirittura sono stati pizzicati in vacanza insieme all'Isola d'Elba. Di più. La bella ex gieffina a "" racconta: "Siamo due persone riservate e quindi non andremo a sbandierare ai quattro venti quello che c'è tra noi: dovrete accontentarvi di sapere che ci stiamo frequentando e che ci divertiamo un sacco".

In realtà, già a metà aprile, i due si sono incontrati in una discoteca milanese in cui sarebbe scoccato il primo, vero, bacio. Adesso passano tanto tempo insieme, ma frenano: "Non andiamo troppo avanti con le parole... Stiamo iniziando una relazione, tra noi c'è un feeling speciale, ma parlare d'amore è eccessivo".



Poi Ilenia ammette che Rudolf le piace davvero: "E' un bellissimo ragazzo, e questo è palese". Quindi la vacanza: "E' stato bellissimo, siamo stati ovunque e ci siamo divertiti tanto. Abbiamo un rapporto speciale, ma non ci sposeremo... state tranquilli".