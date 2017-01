Roberta Mancino star di "Sognando Italia"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:41 - Con il sogno americano della campionessa di paracadutismo Roberta Mancino prosegue su Retequattro, giovedì 17 maggio in seconda serata, "Sognando Italia", il reportage-verità che attraversa gli Usa alla ricerca di italiani che hanno trovato l’America. Quarta tappa, San Francisco. Tram e Golden Gate fanno da cornice all'incontro tra la conduttrice Morgan Witkin e Roberta Mancino, fuoriclasse italiana degli sport più estremi. - Con il sogno americano della campionessa di paracadutismoprosegue su, giovedì 17 maggio in seconda serata, "", il reportage-verità che attraversa gli Usa alla ricerca di italiani che hanno trovato l’America. Quarta tappa, San Francisco. Tram e Golden Gate fanno da cornice all'incontro tra la conduttrice Morgan Witkin e Roberta Mancino, fuoriclasse italiana degli sport più estremi.

La paracadutista romana - campionessa italiana di paracadutismo freestyle (2007) e record mondiale di freefly in formazione (Chicago-2009) - racconta il suo coraggioso "salto" negli Stati Uniti dove vola per professione, tra allenamenti in un’avveniristica galleria del vento, acrobazie nella Baia e servizi fotografici sulle spiagge della costa Ovest.



Mancino, per finanziare le sue spericolate passioni, lavora anche come modella. L'esempio più curioso della sua versatilità è stato il lancio effettuato per "Playboy" nel 2003: senza tuta, da 4.000 metri di altezza, a meno 10 gradi. Impavida e determinata, la trentenne di Anzio è, secondo i lettori di "Men's Fitness", l'atleta più sexy del Pianeta. Oggi la campionessa insegue un altro record: si allena con il birdman americano Jeb Corliss ed il finlandese Iiro Seppänen per la Wingsuit Base Race, che si terrà prossimamente in Cina. Roberta sarà l'unica donna a partecipare.