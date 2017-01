"Gamerland", il paradiso dei videogamer

foto Ufficio stampa 16:04 - E' on air sul portale Mediaset "Gamerland" il nuovo format sui videogiochi condotto da Dino Lanaro, che si propone di diventare un punto di riferimento per tutta la community videoludica, ma anche per chi si avvicina a questo mondo solo ora. Rubriche, servizi in anteprima, interviste ai V.I.G. (Very Important Gamer) e interventi di esperti del settore ma anche interattività con gli utenti che potranno recensire i videogiochi. - E' on air sul portale" il nuovo format sui videogiochi condotto da, che si propone di diventare un punto di riferimento per tutta la community videoludica, ma anche per chi si avvicina a questo mondo solo ora. Rubriche, servizi in anteprima, interviste ai V.I.G. (Very Important Gamer) e interventi di esperti del settore ma anche interattività con gli utenti che potranno recensire i videogiochi.

E' infatti questa la parte più importante. Gamerland sarà il primo format sui videogiochi dove la community videoludica potrà interagire direttamente realizzando le proprie recensioni e caricandole sul portale Mediaset di 16mm (www.16mm.it/Gamerland). Un montaggio dei filmati migliori costituirà la parte delle REVIEW del programma.



Tutto questo è Gamerland, un programma la cui Mission sarà cambiare l'idea del videogioco nella società, sostituendo la visione obsoleta di "passatempo per bambini" alla realtà attuale che vede il videogioco come "la più moderna forma d'arte".



Queste le rubriche di "Gamerland":



NEWS

Dallo studio virtuale Silvia Baldo farà una rassegna delle più importanti notizie videoludiche della settimana.



REVIEW

Ogni settimana verrà scelto un gioco che verrà recensito la settimana seguente dai telespettatori appassionati di gaming che potranno filmarsi da casa con la loro webcam o direttamente dal loro smartphone e attraverso l’applicazione o il portale di 16mm (www.16mm.it/gamerland) ci diranno la loro opinione sul gioco in questione. Gamerland diventerà così il primo programma del settore dove sarà “la Community” a fare le recensioni.



RETRO’ GAME

Federico Salerno, fondatore di Gamescollection TV, esperto e collezionista di Videogiochi classici ci riporterà nel passato videoludico mostrandoci un retrò game diverso in ogni puntata



V.I.G.

Intervista in studio con un Very Important Gamer, che potrà essere sia un V.I.P. appassionato di videogiochi sia un personaggio conosciuto nell’ambito videoludico.



AROUND THE GAME

rubrica in “esterna” che ci farà scoprire cosa c’è “intorno al videogioco” attraverso interviste all’interno dei punti vendita, ai doppiatori dei videogiochi, servizi sui tornei, sulle fiere etc.



FAQ

Simone Trimarchi (campione italiano di Starcraft, di Warcraft, Winter Assault e fondatore del Blog “Inside the game”) risponde attraverso un collegamento in diretta alle domande videoludiche che i telespettatori ci inviano durante la settimana.