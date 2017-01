"Glee" conquista SJ Parker e Kate Hudson

foto Tgcom24 Correlati REGINA DI STILE

La "glee-mania" ha contagiato anche Sarah Jessica Parker e Kate Hudson. Le due attrici sono infatti state confermate tra le special guest della quarta stagione di "Glee" e potrebbero anche ricoprire un ruolo ricorrente all'interno della serie. Il personaggio della Parker sarà una sorta di guida spirituale per l'eccentrico Kurt (Chris Colfer), mentre le Hudson avrà a che fare con l'ambiziosa cantante Rachel (Lea Michele).

Un'ottima vetrina per entrambe le attrici, che mancano dal piccolo schermo da diversi anni. Sarah Jessica Parker, dopo la fine nel 2004 di "Sex & The City", si è infatti concentrata sulla sua carriera cinematografica, recitando in diverse commedie. Di recente l'abbiamo vista in "Ma come fa a far tutto?" con Pierce Brosnan, mentre a fine anno sarà nelle sale italiane con il film drammatico "Lovelace", biopic sulla leggendaria pornostar Linda Lovelace.



Stesso discorso per Kate Hudson che, dopo il debutto sul piccolo schermo con una particina in "Cinque in famiglia", non ha più lavorato per la tv. Per il cinema ha invece in cantiere il thriller "The Reluctant Fundamentalist", che uscirà nel 2013.