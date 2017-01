L'America's Cup sbarca a Venezia

foto Ufficio stampa 11:18 - Continua l'esclusiva Mediaset sull' "America's Cup World Series". Dopo il successo della tappa di Napoli, Italia 1 e Italia 2 trasmetteranno le regate di Venezia, previste da giovedì 17 a domenica 20 maggio. Una competizione che va oltre l'ambito sportivo. In laguna è infatti partita la caccia agli ospiti VIP tra cui Tom Cruise, grande appassionato di vela, e Steven Spielberg, che arriverà in barca con la famiglia. - Continua l'esclusiva Mediaset sull' "". Dopo il successo della tappa di Napoli, Italia 1 e Italia 2 trasmetteranno le, previste da giovedì 17 a domenica 20 maggio. Una competizione che va oltre l'ambito sportivo. In laguna è infatti partita la caccia agli ospiti VIP tra cui, grande appassionato di vela, e, che arriverà in barca con la famiglia.

L'America's Cup è il trofeo velico più importante e prestigioso al mondo: istituita nell’agosto del 1851, è la più antica competizione sportiva ancora in vigore. Le imbarcazioni in gara sono dei veri gioielli di tecnologia, progettate per prestazioni a tutto campo, che possono essere timonate senza essere influenzate dall'intensità del vento.



L'appuntamento per la regata finale è previsto per domenica 20 maggio a Venezia, dove le vele offriranno uno spettacolo unico nella prestigiosa cornice di piazza San Marco.