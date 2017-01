Mariah Carey "Non mi importa di Britney"

- Asembra non importare più nulla di "" USA, il talent che l'ha corteggiata per mesi. Dopo che le trattative sono finite nel nulla, ora la popstar fingedi fronte allaal ruolo di giudice. "Ci siamo incontrate. La ammiro sinceramente, è davvero una brava persona - ha dichiarato Mariah - ma se non sarò io a farlo, onestamente non mi interessa chi ci sarà nello show".

Meglio per la Carey indirizzare le energie su altri progetti, dunque, ora che i posti in giuria si sono esauriti. Oltre a, infatti, sono stati confermati anche gli altri due mentori di "X Factor":(presente già nella prima edizione) e la new entry. A condurre lo show, ideatore e produttore del format.Un destino tormentato quello della versione americana di "X Factor", che in soli due anni di vita è stato una giostra di nomi illustri. Dopo l'allontanamento di Nicole Scherzinger e Paula Abdul - legata ai bassi ascolti della prima edizione- negli ultimi mesi si sono rincorsi i rumors su chi le avrebbe sostituite. Tra conferme e smentite sono state fatti i nomi di:e addirittura si è vociferato di una proposta milionaria di cinque anni perOra, però, i giochi sembrano definitivamente chiusi e la Carey fa bene a concentrarsi su se stessa: "Devo finire il mio album e poi sarò impegnata in alcuni show". Di certo tra questi non ci sarà "X Factor".