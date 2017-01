I Big di "Amici" gladiatori all'Arena di Verona

. Cinque personalità artistiche diverse con mondi musicali distanti ma uniti dall'amore per il canto.Per Antonino è una riscossa e una rivincita. Il cantante ha vinto "Amici" nel 2004 ma allora non c'era ancora l'orchestra. "Sono felice di essere qui perché canto accompagnato da maestri dal vivo", ha sempre detto Antonino che ha pubblicato l'album "" che contiene anche "", il brano scritto dache ha presentato durante il sesto appuntamento nel serale. La canzone è balzata in vetta su iTunes ed ha rappresentato una doppia vittoria per Emma sia come autrice che come amica di Antonino., come ha detto in una nostra intervista, si sta "rigenerando" . La sua partecipazione ad "Amici" è stata sfiorata dal gossip sul suo ex fidanzato Stefano e la relazione con Belen. Ma Emma ha sempre parlato poco ("per rispetto della mia famiglia e di me stessa") e ha cantato tanto emozionandosi, come se le canzoni fossero le sue "conferenze stampa". La cantante promuove l'album "" e dopo il talent show sarà impegnata in un lungo tour in giro per l'Italia. La scorsa puntata al televoto era ultima e si è dovuta scontrare con il suo grande amicoche poi è uscito dallo show, dopo il giudizio della giuria tecnica.ha stupito tutti per la sua crescita artistica. Intensa in cover come la difficile ", la cantante dai capelli rossi ha stregato per la grande capacità di 'calarsi' nelle canzoni e renderle proprie senza emulare l'originale. Nali, come la chiamano gli amici più stretti, ha pubblicato: "La vera protagonista dell'album è la musica. E' il mio rapporto con la musica, che è sempre stata l'epicentro dei miei pensieri e delle mie insicurezze. E oggi finalmente è la mia professione", racconta Annalisa.ha finalmente potuto dichiarare tutto il suo amore per la musica soul, interpretando i classici durante le puntate del serale. La cantante ha presentato il nuovo inedito "" la scorsa puntata, contenuto in ". Il disco contiene 3 nuovi brani prodotti e arrangiati dal maestro Celso Valli e i 5 inediti del precedente disco.Infineamatissimo dal televoto e sempre in vetta sia nelle vendite di iTunes. Marco ha presentato i brani inediti del suo nuovo cd "" che contiene 12 canzoni composte per la maggior parte dal duo di autori Camba e Coro che hanno arrangiato e prodotto metà dei brani, mentre l’altra metà è opera di Dado Parisini. Un nuovo percorso per il cantante sardo che si è distinto per la maturità e per il rispetto verso i giudizi della giuria esterna e tecnica.Ma solo quattro di loro arriveranno dritti alla finalissima di sabato 19 maggio, uno infatti sarà eliminato durante la semifinale.