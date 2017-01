"Striscia la Notizia", minacce all'inviata Petyx

foto Da video 14:50 - Prima hanno danneggiato l'auto della troupe e poi davanti alla casa di Palermo di Stefania Petyx è apparsa la scritta "Petix boom". L'inviata di "Striscia la Notizia" è stata infatti oggetto di intimidazioni dopo essersi occupata negli ultimi mesi di cooperative, scambi di voto e della Gesip, l'azienda partecipata del Comune di Palermo al centro di uno scandalo per difficoltà finanziarie. - Prima hanno danneggiato l'auto della troupe e poi davanti alla casa di Palermo diè apparsa la scritta "Petix boom". L'inviata di "" è stata infatti oggetto didopo essersi occupata negli ultimi mesi di cooperative, scambi di voto e della Gesip, l'azienda partecipata del Comune di Palermo al centro di uno scandalo per difficoltà finanziarie.

Stefania è stata anche minacciata da un uomo che l'ha avvicinata per strada e le ha detto di "stare molto attenta". Le intimidazioni, denunciate alla polizia, sono state prese in "seria considerazione" e le indagini sono tuttora in corso. Immediata la solidarietà sul Web, con i fan che su Twitter e Facebook hanno voluto manifestare la vicinanza all'inviata.



