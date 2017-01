Maria De Filippi tra preghiere e alcol

foto Vanity Fair Correlati LA STRIP INTERVISTA DI MARIA

GIOCHI E SCHERZI CON COSTANZO 14:56 - Maria De Filippi si prepara per la semifinale e la finale di "Amici", in onda dall'Arena di Verona su Canale 5 il 18 e il 19 maggio. In una intervista a Vanity Fair racconta che da ragazzina pregava tanto, voleva farsi suora, poi un'adolescenza movimentata con l'alcol: "Ne ho combinate davvero tante. Se uscivo con gli amici, per smollare i freni inibitori bevevo tantissimo". Oggi è tutto passato perché è diventata astemia.



"Sì, ne ho combinate davvero tante. - continua - I miei weekend a Cervinia erano pieni di Negroni, vodka lemon e tequila boom boom. Oggi sono astemia. Smisi quando un giorno, al bar delle guide dove andavo ogni sera, ordinai un caffè. Il barista mi chiese se volevo la correzione: erano le 11 di mattina". Oggi crede ancora? "Sì. Ma non posso andare in chiesa perché sono sposata con un uomo divorziato (Maurizio Costanzo, ndr). Al matrimonio di mio fratello, dopo avermi confessata, il prete mi negò il permesso di fare la comunione. E' una cosa che patisco molto". Da bambina era stata educata in maniera severa: "Volevo addirittura fare la suora, pregavo sempre".



Che cosa le piacerebbe fare? "Andare a New York. Non ci sono mai stata perché ho paura di volare, mi prende la tachicardia... In questi anni ho sviluppato paure di ogni tipo: in auto ho il terrore dei ponti, e dei camion". Guida lo stesso? "Mi sforzo. Ma solo accompagnata". Costanzo era amico di Giovanni Falcone. Nel maggio del 1993, un anno dopo la morte del magistrato a Capaci, anche a lui venne teso un attentato, a Roma, in via Fauro. In auto eravate seduti insieme. Come ha superato quell’esperienza? "Con un lungo periodo di ipnosi. Avevo paura di tutto. A un certo punto mi feci promettere da Maurizio che non avrebbe mai più parlato dell’argomento".



Pensa mai a quando suo marito, fra cent’anni, non ci sarà più? "No. Perché per me sarà veramente un disastro, come quando è morto mio padre... Maurizio è più realista, spesso ne parla, e mi fa diventare matta. Non lo voglio sentire... Si diverte a dire cose come 'quando non ci sarò più', oppure 'tu sarai la persona che mi terrà la mano fino all’ultimo momento'. Sarà terribile. Non voglio pensarci".



Infine i rapporti con la televisione e il futuro: "Non nego di aver avuto contatti con Sky, ma per ora non considero la loro offerta un’alternativa a Mediaset... Me ne andrei se, a parità di mezzi, mi rendessi conto che con Pier Silvio non c’è più sintonia perfetta e fiducia piena... La Rai? Perché no?... La7? Non mi piace l'aria snob che c’è lì. Mi vedono come l'Anticristo, perché dovrei andare e sperare che cambino idea?".