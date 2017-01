In casa Cesaroni si torna a ridere

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati PRIME FOTO DAL SET 10:33 - Se Eva (Alessandra Mastronardi) esce di scena, a portare scompigli sentimentali ci pensa la new entry Maya (Nina Torresi). Mentre Elena Sofia Ricci torna a pieno titolo. Tutto è pronto per la quinta stagione de "I Cesaroni", che tornano a settembre su Canale 5 con 16 prime serate, in cui - come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni" - si avventureranno tra Milano (con improbabili avventure finanziarie), la Roma Antica e la Sicilia (in versione rapper). - Se Eva () esce di scena, a portare scompigli sentimentali ci pensa la new entry Maya (). Mentretorna a pieno titolo. Tutto è pronto per la quinta stagione de "", che tornano a settembre sucon 16 prime serate, in cui - come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni" - si avventureranno tra(con improbabili avventure finanziarie), lae la(in versione rapper).

Insomma, i protagonisti annunciano una stagione davvero divertente. Che riserverà tanti colpi di scena. "Abbiamo girato a Cinecittà nella scenografia costruita dagli americani per il serial 'Roma' - racconta Claudio Amendola - il nostro sembrava proprio un kolossal, anche se poi noi eravamo i soliti deficienti a cui ne capitano di tutti i colori".



Per Elena Sofia Ricci, che torna a tutti gli effetti, i Cesaroni sono come dei fumetti: "Abbiamo fatto uscire l'aspetto più fesso di ciascuno di noi, senza vergogna ci siamo abbandonati a un latino maccheronico da far star male dalle risate". Non mancano le anticipazioni: "Venderemo la bottiglieria ai cinesi, che ci metteranno sul tavolo tre milioni di euro, e dopo due giorni di pensionamento faremo di tutto per riappropriarcene", interviene Antonello Fassari.