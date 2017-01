Francesco: "Teresanna mi fa stare bene"

Francesco, per molti la tua scelta era scontata...

Per me invece no. Anzi, per niente prevedibile. Prima di scegliere Teresanna mi sono guardato dentro, mi sono chiesto cosa volevo. E la risposta è stata: Teresanna.



Qual è la cosa che ti ha convinto?

Non si può spiegare. E' una sensazione a pelle, ci capiamo al volo, siamo molto simili. E soprattutto quando sto con lei sto bene.



All'inizio però un po' l'hai trattata male...

Ma è normale. Non mi sono esposto. Ho pensato che (dopo il rifiuto dell'anno scorso, ndr) quella che doveva dimostrare delle cose era lei. Ma mi sono dato la possibilità di fidarmi di lei.



E hai messo da parte orgoglio e vendetta...

Non ha senso. Io non sono né orgoglioso né vendicativo. Tanto non serve a niente.



Cosa ha Teresanna che le altre ragazze non hanno?

Ci son tante piccole cose che mi hanno portato verso di lei. Cose che riguardano anche il mio privato. Ha questo modo di entrare nella mia sfera nel modo giusto. Con attenzione e facendomi sentire importante.



Quando hai capito che i sentimenti per lei non erano mai cambiati?

Mi sono deciso nelle battute finali e non quando è scesa, a sorpresa, da quelle scale come molti invece pensano.



Sei geloso di Antonio?

Ma no. Non parliamo mai di lui. Il passato è passato.



E il futuro?

Spero in qualcosa di positivo. Non facciamo castelli in aria e cerchiamo di vivere la nostra relazione giorno dopo giorno.



Quando la convivenza?

In realtà già lo facciamo da quasi un mese... Lei viene spesso a Taranto e io la raggiungo a Roma. Comunque non ne abbiamo ancora parlato.



Sei bello e hai un viso che "buca", ti affascina il mondo dello spettacolo?

Il mio primo obiettivo è quello di laurearmi in Economia, mi mancano pochi esami e poi voglio fare la specializzazione. Devo dire che la tv e lo spettacolo in genere mi affascinano, ma nel mio futuro mi vedo a fare il broker, quello per cui sto studiando.



Come gestisci la popolarità?

Mi fa sorridere. E' molto strano. Ci sono delle ragazze che vogliono l'autografo da me e io chiedo: 'Ma perché lo volete?'.



Teresanna non è gelosa?

Devo dire che un po' infastidita l'ho vista... me l'ha fatto notare... (ride)



Dove andrete in vacanza quest'estate?

Non abbiamo ancora progettato nulla, ma mi piacerebbe tornare in Puglia, in posti tranquilli, in quelli dove siamo già stati durante il viaggio che è stato trasmesso.



Hai partecipato prima come corteggiatore e poi come tronista. Cosa ti ha lasciato Uomini e Donne?

Sono cresciuto con il programma. Mi ha insegnato ad essere più riflessivo. A relazionarmi in modo diverso e anche a sconfiggere la mia timidezza, che in fondo è sempre stato il mio limite. Ho rispettato il lavoro di persone che si fanno il mazzo e spero di non averle deluse.

Un sogno (escludendo la laurea)?

Desidero solo stare bene, in salute. (Non riesce davvero a staccare i piedi da terra, ndr)