Emma rinata ad "Amici": "Mi sto rigenerando"

Quale suggerimento dai ai ragazzi che vogliono partecipare a Hyundai Music Awards?

Consiglio di avere sempre fiducia in se stessi, bisogna essere convinti di lavorare bene e prendere questo contest non come fine ultime ma come una prova. Non è detto che a tutti vada sempre bene per questo è importante non prendersi mai troppo sul serio. La scuola continua sempre e bisogna mettersi in gioco.



Qual è il tuo bilancio della partecipazione ad “Amici”?

Si è creato un feeling pazzesco tra tutti noi e ci stiamo divertendo molto. Inoltre alcuni rapporti si stanno rafforzando sempre di più.



Come quello con Pierdavide Carone?

Ci siamo conosciuti ai primi provini e non sapevamo quale sarebbe stato il nostro futuro. Veniamo dalla stessa terra, la Puglia, e parliamo sempre di problemi concreti ma anche della famiglia e degli amici. Abbiamo condiviso e condividiamo molto tempo insieme, sono andata a cena con lui e la fidanzata Grazia. Abbiamo anche gusti musicali simili, insomma io so che Pierdavide c'è e si trova a soli 30 km. In qualsiasi momento posso chiamarlo.



C'è un altro amico a cui tieni, Antonino. Gli hai regalato “Resta ancora un po'”, com'è nata la collaborazione?

Ho scritto questa canzone mentre ero nella scuola di Amici' e l'ho tenuta nascosta per un po'. Poi Antonino ha preso casa vicino a me, ci siamo conosciuti e ho apprezzato lo spirito con cui si è avvicinano alla canzone, l'ha subito capita. Ne conosce il senso, l'ha interpretata nel modo giusto. Non avrei potuto farla cantare a nessun altro se non a lui che peraltro ha una potenza vocale meravigliosa. Insomma è stata una sfida doppia per me e sono anche contenta che il brano è andato bene su iTunes.



“Amo sbagliare, amo farmi male”, dice uno dei versi di “Resta ancora un po'”. E' cambiato qualcosa oggi?

Sono una ragazza che agisce col cuore e fa le cose incondizionatamente. Mi espongo senza barriere con la sincerità di rischiare con l'alta possibilità di farmi male. Non credo che cambierò il mio modo di esprimermi verso quello che mi circonda. Forse ora mi farò male ma in maniera differente.



Stai già pensando al nuovo album?

Sì. Sto pensando a quello che vorrei dire e pubblicare finalmente le mie canzoni ma ora sono presa da tante altre cose...



Si è molto parlando della tua interpretazione ad “Amici” di “Bella senz'anima”. La storia di una delusione d'amore, sei riuscita a esprimere i tuoi sentimenti con la musica?

E' stata la mia conferenza stampa, come ho già detto. Non faccio distinzione tra Emma persona ed Emma artista. Vivo di instinto la vita e nel lavoro. Ci sono troppe stronzate in giro sulla vita degli altri che vengono trattati come fossero bruscolini. Non tutte le persone di questo mondo mettono in piazza - o sulle copertine - la propria vita. Mi sono sempre distinta per la mia discrezione in rispetto della mia famiglia e di me stessa. Io canto una canzone e non ho bisogno di riportare un mio pensiero su un giornale. La gente che mi segue sa benissimo che metto il cuore e la mente in quel che canto. Non sono un personaggio e mi dà fastidio leggere cavolate quando mi paparazzano con le mie amiche e fanno ironia 'Emma appartiene a un certo mondo' solo perché poi vado in giro in jeans e stivaletti.



Grintosa, determinata e niente affatto abbattuta?

Non sto a casa a battermi il petto. Anzi il contrario. Non voglio controbattere a niente ma io so come sono andate veramente le cose e conta solo questo per me. Al mio posto avrei voluto vedere qualsiasi donna come avrebbe reagito. Ma vivo serena, mangio, dormo, vado in giro con gli amici.



“Arriverà una frase e una luna di quelle che poi ti sorprenderà”, come cantavi in “Arriverà”?

Sicuramente. Sono sempre stata convinta che le persone buone e positive attraggono persone positive. Io stessa mi sto rigenerando. Tutto scorre, tutto si rigenera. Sono pronta per il mio tour che partirà a breve e continuerà per tutto l'inverno.



Chi vincerà “Amici”?

Alessandra, se lo merita.

