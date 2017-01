"Amici" vince ancora la sfida del sabato sera

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati L'INTERVISTA ESCLUSIVA A GIUSEPPE

CARONE ELIMINATO E RIAPPARE BELEN

BELEN: "MI SONO INNAMORATA, E' LA VITA"

MARIA DE FILIPPI BALLA CON STEFANO 12:03 - Maria De Filippi vince ancora e fa record: con il 25.11% di share pari a 4 milioni 702 mila telespettatori batte per la quarta settimana consecutiva lo show concorrente di Raiuno “E’ stato solo un flirt?”, che si ferma al 19.55% di share con 3 milioni 941 mila telespettatori. vince ancora e fa record: con il 25.11% di share pari abatte per la quarta settimana consecutiva lo show concorrente di Raiuno “E’ stato solo un flirt?”, che si ferma al 19.55% di share con 3 milioni 941 mila telespettatori.

Grazie a questo risultato Canale 5 è ancora una volta leader in prima serata con il 20.84% di share e 4 milioni 618 mila telespettatori e in seconda serata con il 25.52% di share e 3 milioni 104 mila telespettatori.



Per “Amici” è record anche sul target commerciale: sul pubblico 15-64 anni ottiene una share del 28.38% doppiando la Rai che si ferma al 13.44% di share, mentre sui 15-34 anni la share vola al 35.47%, quadruplicando il risultato della Rai ferma al 9.43%.



Alle 22.16 “Amici” tocca il picco in valori assoluti con 5 milioni 872 mila telespettatori, mentre il picco in share si registra in chiusura di puntata alle 24:41 con il 41,58%.