"Amici", niente finale per Pierdavide Carone

- Puntata ricca di colpi di scena ad". Finalisti dei Giovani per il canto sonoche si sfideranno in finale il 18 maggio all'Arena di Verona. La finale per i Big sarà il 19 e di sicuro nella rosa non figuraeliminato allo scontro diretto con. Anchenon ce l'ha fatta.appare, non può ancora ballare e dichiara: "Mi sono innamorata. E' la vita".

Sotto l'occhio attento della giuria esterna composta dall'attricei Big si scontrano tra cover e brani propri. Inizia("Se stiamo insieme")con una versione eccessivamente ricca di orpelli di "". Abito argentato perche canta la sua "" in modo misurato e incisivo.è il brano scelto datra il suo repertorio,peche convince sempre di più per le sue doti di interprete e infine scelta rischiosa percon "". Il televoto decreta la classifica che vede Carta primo, secondo Antonino, poi Alessandra, Carone, Annalisa e tra lo stupore generale Emma all'ultimo posto.Emma poi rientra in gioco quando si scontra con l'ultimo classificato della seconda manche, sempre secondo il televoto, l'amico Pierdavide Carone. La giuria tecnica salva Emma.La giuria tecnica è determinante anche nella semifinale dei Giovani.si scontrano eviene promosso direttamente al serale. Tra Gerardo e Ottavio viene salvato il primo che ripropone il suo bell'inedito "Sei". Al televoto vanno dunque Ottavio e, rimasta in bilico dallo scorso sabato. Il giovane crooner vince contro la cantante esultando e urlando e si aggiunge a Carlo e Gerardo per la finale del 18 maggio.Se Maria De Filippi balla con Stefano durante una gara di danza con Sophie Marceau,non è ancora pronta ma lo sarà per l'Arena di Verona. La showgirl dichiara il suo amore per Stefano e che i fischi delle scorse puntate le hanno fatto male. Emma dal canto suo replica: "Nella vita è meglio stare zitti e sembrare stupidi che parlare e togliere ogni dubbio e che da questa mia vita e da questo mio grande lavoro che ho iniziato grazie a te (Maria De Filippi, ndr) ho imparato che la dignità è la cosa più bella da far vedere a tutti".La puntata decreta vincitore della categoria Ballo Giuseppe Giofrè, ballerino hip hop, 19 anni di Gioia Tauro (RC), che si è aggiudicato il premio di 100 mila euro. Alla seconda classificata Francesca Dugarte, venezuelana, ballerina classica di 23 anni è arrivato un contratto di lavoro come prima ballerina per un’intera stagione con la compagnia Victor Ullate Comunidad de Madrid.