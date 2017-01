Giuseppe vince "Amici": "Sogno il cinema"

foto Iwan Palombi Correlati CARONE ELIMINATO E RIAPPARE BELEN

IL MOMENTO DEL TRIONFO 12:23 - Sicuro e determinato. Il 19enne Giuseppe Giofrè di Gioia Tauro sin da piccolo voleva entrare ad "Amici" e alla fine ce l'ha fatta, è arrivato in finale contro la ballerina classica Francesca e ha vinto il circuito Ballo e il premio di 100mila euro. Alessandra Celentano ha sempre detto: "Ballare no. Meglio faccia l'attore". E Giuseppe in esclusiva a Tgcom24 replica: "Magari! Mi piacerebbe anche un musical. Ma il primo amore rimane l'hip hop".

La Celentano allora aveva dato un suggerimento giusto?

Il mio amore rimane sempre la danza ma ammetto che la mia debolezza è il cinema, un mondo che mi ha sempre affascinato. Non mi dispiacerebbe anche fare un musical.



A chi dedichi la vittoria?

Ai miei genitori. Hanno fatto tantissimi sacrifici per farmi studiare.



Pure tu hai fatto sacrifici?

Certo, risparmiavo sempre. Mettevo da parte i soldi e cercavo di spendere sempre il giusto.



Determinazione che ti ha permesso di vincere "Amici". Quando hai capito che era arrivato il tuo momento di entrare nella scuola?

Da piccolino guardavo sempre la tv e a mia mamma dicevo 'ma quanti ballerini ci sono! E perché non posso esserci pure io?'. A giugno mi sono presentato ai provini, ne ho fatti un sacco fino alla scrematura finale a ottobre.



All'inizio della tua esperienza nella scuola di Canale 5 ti ha aiutato la coreografa/ballerina Mia Molinari. Quanto è stata importante per te?

Moltissimo! In effetti tecnicamente ero scarso ma lei è riuscita a tirare fuori il meglio di me e a darmi la grinta giusta.



Hai avuto anche diverse crisi di pianto...

Sono crollato perché volevo assolutamente allinearmi con gli altri e la mia 'fame' di conoscenza era tantissima. Ho cercato di far di tutto per riuscirci e alla fine ce l'ho fatta.



Settimana scorsa hai dichiarato "adesso si lavora e poi voglio vincere". Sei sempre stato così deciso?

Per carattere sì. Ovviamente ringrazio anche i miei genitori. Ho cercato sempre di dare il massimo.



Hai tatuato sul polso destro un bacio, due labbra. Che significato ha?

L'ho fatto quando sono andato a studiare danza a Los Angeles, città che amo da morire e patria del mio stile di ballo. E' un po' come se quella città mi avesse baciato (ride, ndr).



Ma i capelli li hai sempre portati così?

Dici alla Moira Orfei? (Scoppia in una risata, ndr) Sì anche se ammetto che acconciarli così ogni giorno è una bella fatica.

Andrea Conti