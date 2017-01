"Premium Play", un debutto da record

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:43 - Prima settimana da record per "ediaset Premium, è già stato sfondato il muro dei centomila download. Oltre 102.000 utenti hanno scaricato sul proprio iPad l'app gratuita e visto uno dei 2.000 contenuti disponibili tra film, serie tv, cartoni e documentari. - Prima settimana da record per " Premium Play" su iPad . A sette giorni esatti dal lancio del servizio on demand di M, è già stato sfondato il muro dei centomila download. Oltre 102.000 utenti hanno scaricato sul proprio iPad l'app gratuita e visto uno dei 2.000 contenuti disponibili tra film, serie tv, cartoni e documentari.

Il genere in assoluto più cliccato è il cinema che "Premium Play" offre in esclusiva. Nessun altro servizio su tablet in Italia consente di vedere titoli cinematografici.



I film occupano in effetti le prime cinque posizioni nella classifica dei più visti. Al primo posto "America Pie 2".



Ecco la Top Five dei contenuti più cliccati su "Premium Play" dal 4 al 10 maggio:

1 - American pie 2

2 - Identita' violate

3 - Killers

4 - Il rito - 1^ Tv

5 - Che bella giornata