"Ciak Junior", la crisi vista dai ragazzi

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:04 - Domenica 20 maggio alle 10 su Canale 5, secondo appuntamento con "Ciak Junior", il cinema fatto dai ragazzi dai 10 ai 16 anni. In questa puntata, i ragazzi della II° A - Media Istituto Comprensivo "Mario Pagano" di Bella, in provincia di Potenza, hanno realizzato "Amici per sempre", in cui si affronta il tema, purtroppo di grande attualità, della crisi economica. Nel film, una ragazzina è costretta a lavorare la sera perché il padre ha perso il lavoro. - Domenica 20 maggio alle 10 su, secondo appuntamento con "", il cinema fatto dai ragazzi dai 10 ai 16 anni. In questa puntata, i ragazzi della" di, in provincia di, hanno realizzato "", in cui si affronta il tema, purtroppo di grande attualità, della crisi economica. Nel film, una ragazzina è costretta a lavorare la sera perché il padre ha perso il lavoro.

Tutti i soggetti sono stati selezionati tra gli oltre 4 mila arrivati dagli studenti italiani. Dal Nord al Sud della penisola, la realtà raccontata dalle scuole impegnate in Ciak Junior, rappresenta un interessante spaccato del mondo dei giovanissimi in Italia.



In ogni puntata, oltre alla versione integrale dei film realizzati dai ragazzi, c’è il backstage con le varie fasi della realizzazione e splendide cartoline delle località in cui si girava. Il progetto, dalla stesura della sceneggiatura alla scrittura dei dialoghi, dalla scelta delle location fino alle riprese ha avuto il prezioso supporto della troupe di Canale 5 e di Francesco e Sergio Manfio del Gruppo Alcuni, ideatori di Ciak Junior.