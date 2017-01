Balli bollenti tra JLo e il toyboy Casper

foto Olycom Correlati CHE INCONTRO RAVVICINATO! 12:24 - Jennifer Lopez ha decisamente scaldato l'atmosfera di "American Idol" che si avvia ormai alle battute finali. Il giudice si è presentato sul palco sulle note di "Dance Again" assieme al giovanissimo fidanzato e ballerino Casper Smart. Al termine dell'esibizione la cantante ha esclamato: "E' così carino!". Nel frattempo dalla gara è uscita Hollie Cavanagh, i tre finalisti sono: Joshua Ledet, Phillip Phillips e Jessica Sanchez. ha decisamente scaldato l'atmosfera di" che si avvia ormai alle battute finali. Il giudice si è presentato sul palco sulle note di "" assieme al giovanissimo fidanzato e ballerino. Al termine dell'esibizione la cantante ha esclamato: "E' così carino!". Nel frattempo dalla gara è uscita Hollie Cavanagh, i tre finalisti sono: Joshua Ledet, Phillip Phillips e Jessica Sanchez.

La 18enne Hollie Cavanagh è stata eliminata dal televoto. I giudici l'hanno sempre accusata di non avere presenza scenica.



Sono stati in moltissimi ad aver chiamato per votare il preferito e lo stesso conduttore Ryan Seacrest ha rivelato che sono stati 70milioni i voti ricevuti.



I tre finalisti rimasti in gara sono: il cantante gospel 20enne Joshua Ledet, il 21enne bluesman Phillip Phillips e l'aspirante diva del pop la 16enne Jessica Sanchez.