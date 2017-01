Bisio: "Con la Cortellesi era una gara"

foto LaPresse 12:20 - Non sempre due campioni nella stessa squadra assicurano lo scudetto. E' un po' quello che è successo a "Zelig", dove tra Claudio Bisio e Paola Cortellesi la chimica non è mai arrivata al punto perfetto. "C'era un po' la gara a chi faceva meglio - dice l'attore in un'intervista alla 'Stampa' -. Ho provato a diventare io la sua Incontrada ma non funzionava". E ora? "Vorrei, un p0' di riposo, stare fermo un giro". - Non sempre due campioni nella stessa squadra assicurano lo scudetto. E' un po' quello che è successo a "", dove trala chimica non è mai arrivata al punto perfetto. "C'era un po' la gara a chi faceva meglio - dice l'attore in un'intervista alla '' -. Ho provato a diventare io la suama non funzionava". E ora? "Vorrei, un p0' di riposo, stare fermo un giro".

Tempo insomma di dedicarsi a cose che ultimamente erano state un po' lasciate da parte perché difficilmente conciliabili con gli impegni cinematografico-televisivi. Per esempio il teatro. "Sto scrivendo un testo nuovo - spiega Bisio -. Poi, c'è la campagna. Ho comprato un uliveto in Toscana, produco olio per la mia famiglia".



In quanto a "Zelig", con Paola Cortellesi nessun contrasto, ma in maniera evidente la coppia con lei è risultata meno bene assortita di altre del passato. In particolare di quella con Vanessa Incontrada. "Con lei mi divertivo proprio - afferma l'attore -. Non sapeva niente di ciò che stava per capitare. Risolveva tutto con quella risata autentica, contagiosa, amatissima dal pubblico".



Quindi per un po' niente "Zelig": "Un po' di riposo, al gruppo degli artisti e agli spettatori, gioverebbe". Un modo per rinvigorire anche gli ascolti in lieve calo? "Potrebbe servire a rinvogorire noi. Si dice sempre: Fiorello, un evento. Certo, ma lui compare con un programma ogni sette anni. Noi siamo sempre lì".