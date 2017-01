Un ragazzo gay tra gli scapoli di "Mammoni"

foto Ap/Lapresse 11:41 - Debutta mercoledì 30 maggio in prima serata su Italia 1 "Mammoni - Chi vuole sposare mio figlio?", la nuova docufiction Mediaset che aiuta le mamme di tutta Italia a trovare il partner ideale per i loro "bambinoni". Nello show anche un ragazzo gay, alla ricerca del compagno di vita. Durante le sei puntate verrà esplorato, senza censure, il difficile rapporto madre-figlio di cinque i "scapoloni" tra i 28 e i 46 anni. - Debutta mercoledì 30 maggio in prima serata su Italia 1", la nuova docufiction Mediaset che aiuta le mamme di tutta Italia aper i loro "bambinoni". Nello show anche un, alla ricerca del compagno di vita. Durante le sei puntate verrà esplorato, senza censure, il difficile rapporto madre-figlio di cinque i "scapoloni" tra i 28 e i 46 anni.

E' la prima volta che - nella cattolicissima Italia - una mamma si rivolge ad un programma televisivo per trovare il compagno al figlio omosessuale. Una vera rivoluzione per il piccolo schermo italiano, che sdogana così il tema delle nozze gay in prima serata. Questo all'indomani della decisione del presidente americano Barack Obama di regolarizzare i matrimoni omosessuali negli Stati Uniti.